Un pezzetto alla volta, si vanno precisando sempre meglio i confini del progetto del nuovo stadio della As Roma a Pietralata. In un documento, pubblicato sul sito istituzionale del Campidoglio subito dopo la richiesta di accesso agli atti presentata dal comitato dei residenti, "Coordinamento Si al parco, sì all'ospedale, no allo stadio", contrari al progetto, emergono le questioni archeologiche, con gli scavi che dureranno almeno fino a fine aprile, e aggiornamenti sulla mobilità.

Una tempistica che, quindi, conferma che il progetto definitivo dell'opera non potrà arrivare se non dopo la conclusione delle indagini archeologiche e quindi, molto difficilmente prima di giugno prossimo.