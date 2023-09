Lunedì 18 Settembre 2023, 23:48

Seconda sessione del dibattito pubblico, ieri alla Città dell’Altra Economia nell’ex Mattatoio di Testaccio, dedicato al progetto di realizzare il nuovo Stadio della As Roma a Pietralata. Il dibattito è iniziato lo scorso 7 settembre con una sorta di seduta plenaria generale in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca. Da ieri, invece, si entra nel dettaglio con gli incontri tematici: il workshop al Mattatoio è stato dedicato ad esaminare specificatamente i «risvolti sportivi, economici e sociali» derivanti dal «progetto del nuovo stadio multifunzionale».

I lavori di ieri sono stati moderati dal coordinatore del dibattito pubblico, Marco Leone di Nomisma, la società che è stata selezionata per gestire questa parte pubblica dell’iter. Al tavolo generale, si sono alternati l’architetto Silvia Capurro, direttore del Prg del Comune; per As Roma, Silvia Prandelli e l’avvocato Alessandro Botto; e, infine, Federico Fantini Ass. Nazionale Manager Sport Business.

STORIA DELL’OLIMPICO

Nella prima parte dell’incontro, terminato poco dopo e 8 di sera, è stata ripercorsa la storia dello Stadio Olimpico e tutto il processo decisionale che ha portato a proporre la costruzione di struttura nuova e innovativa. Dopo di che, sono stati esaminati gli aspetti tecnici del progetto Pietralata, come il modello operativo e di business che sarebbe adottato e il relativo impatto in termini economici e sociali per l’intera comunità cittadina.

Si è poi passati ai tavoli di confronto che sono stati centrati sull’analisi degli elementi del progetto da migliorare o da approfondire. In questa parte dell’incontro, che si è articolato in una sorta di piccoli tavoli specifici, i relatori - Capurro del Comune e Prandelli di As Roma - hanno risposto a tutte le domande poste dai cittadini: una sessantina i presenti, fra collegati online e persone in nelle sale.

Il prossimo incontro “Lo stadio, le opere accessorie e le infrastrutture” - si terrà lunedì 25 settembre, dalle 17 alle 20 presso la Casa Delle Tecnologie Emergenti in Piazzale della Stazione Tiburtina.

Dopo di che, rimarranno ancora da concludere le altre sette sedute sulle 10 totali previste, con la conclusione di questa parte dell’iter prevista per la fine di ottobre. Stando alle previsioni, a quel punto la Roma dovrebbe essere in grado di presentare il progetto definitivo dell’impianto.

L’OPERA

Il progetto della Roma è quello di costruire un nuovo impianto con una capienza massima di poco meno di 62mila posti nella zona di Pietralata, a circa 600 metri dalla Stazione Tiburtina e dall’omonima fermata della linea B della metro. L’opera prevede una serie di parcheggi, opere a verde con la creazione di due parchi, interventi di mitigazione dell’impatto acustico in particolar modo rivolti verso l’Ospedale Santo Pertini e interventi sulla viabilità della zona per garantire la totale accessibilità al nosocomio da parte dei mezzi di soccorso. L’investimento totale previsto è di 530 milioni di euro per 24 mesi di lavori.