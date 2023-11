Hezbollah minaccia la flotta Usa con il super missile russo Yakhont, gittata di 300 chilometri

Hezbollah possiede un importante numero di missili di produzione russa con cui minaccia le navi della Marina americana presenti in Medio Oriente. Si tratta di un altro pezzo del puzzle pericoloso in caso di allargamento del conflitto e mostra come ormai sia sempre più complicato il gioco a incastri di vendita di armi: i russi in Ucraina stanno usando droni di fabbricazione iraniana, a loro volta Hezbollah, gruppo libanese con uno dei più grandi eserciti non statali al mondo, sostenuto dall’Iran, dispone di missili russi ottenuti grazie a una triangolazione con la Siria.

