Sergio Barzetti, dopo la polemica arrivano le scuse: chi è lo chef del programma di Antonella Clerici finito nella bufera

Dopo la battuta che ha messo in imbarazzo Antonella Clerici e tutta la troupe di «È sempre mezzogiorno» e il richiamo della presidente della Vigilanza Rai Barbara Floridia, sono arrivate ieri pomeriggio su Instagram le scuse dello chef Sergio Barzetti per le frasi di pessimo gusto pronunciate in diretta su Rai 1. Mentre spiegava la ricetta di un risotto, lo chef avrebbe infatti dato un "consiglio" su come usare il bicchiere di prosecco avanzato. Dopo averlo bevuto, «vai a fare una cosa importante: vai a stordire la preda», avrebbe detto Barzetti.

È sempre mezzogiorno, la battuta choc dello chef dalla Clerici: «Vino per stordire la preda». Interviene la presidente della vigilanza Rai: «Intollerabile»