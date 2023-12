È sempre mezzogiorno, la battuta choc dello chef dalla Clerici: «Vino per stordire la preda». Interviene la presidente della vigilanza Rai: «Intollerabile»

«Lo scambio di battute nella trasmissione del mattino di Rai1 condotta da Antonella Clerici è intollerabile». Così in una nota la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia, in relazione alla battuta dello chef Sergio Barzetti al programma È sempre mezzogiorno, che ha detto che con un bicchiere di vino accanto mentre si cucina «stordisci la preda».

Ferragnez, l'effetto boomerang della (finta) beneficenza: dal pandoro Balocco alla festa nel supermercato. Sui social escono nuovi video

È sempre mezzogiorno, la battuta choc dello chef

«Com'è possibile che mentre il Paese è attraversato dal dibattito sul contrasto alla violenza di genere e alla cultura dello stupro sul Servizio Pubblico si possano dire certe frasi tra le risate generali?». Nello studio della trasmissione condotta da Antonella Clerici ieri, martedì 19 dicembre, si discute dell’opportunità di bere del vino mentre si cucina. In compagnia della conduttrice c'è ai fornelli lo chef Sergio Barzetti.

Ferragni e il look nel video delle scuse per il caso pandoro, l'analisi dell'armocromista della Schlein: «Studiato a tavolino. Il grigio usato per simulare dispiacere»

«Non possiamo tollerare che si utilizzino espressioni come “stordire la preda” - continua Floridia - riferita alle donne. Mi auguro che professionisti come Antonella Clerici siano sempre preparati a intervenire in maniera energica per stigmatizzare espressioni del genere», conclude Floridia.