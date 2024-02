Sanremo 2024, pagelle look finale: Angelina vince in versione farfalla (ma deve cambiare scarpe) (8), Annalisa deshabillé (9), Geolier Swarovski (7)

È la serata più attesa: commenteremo i look della finale di Sanremo 2024 per almeno una settimana. La regina di questa sera è lei: Angelina Mango, la vincitrice, anche se sui look c'è ancora un po' da lavorare. Il reggicalze di Annalisa invece non le ha portato fortuna, ma resta comunque la pià sexy di questa 74esima edizione del Festival. E segnaliamo anche una triade maschile assolutamente degna di nota: Mahmood, che sfoggia l'ormai famosa tuta gold, Irama con un completo dal fit che definire perfetto è poco e Ghali e le sue spalline da astronauta anni Ottanta.