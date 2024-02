I vertici Rai non fanno che tesserne le lodi: i portavoce lo definiscono «il padrone del Festival». Ma Amadeus sembra fermo nella decisione di riconsegnare le chiavi dell’Ariston, dopo cinque edizioni trionfali: «Chi arriverà dopo di me farà il suo Festival. Gli augurerò di farlo bene, perché amo Sanremo e non potrei mai desiderare il contrario», dice.