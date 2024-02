TuttoSanremo minuto per minuto, Russell Crowe: «Mi hanno regalato le olive ascolane e le ho fatte cucinare»

"Profeta non sarò" ma stasera nella terza serata del Festival di Sanremo sicuramente non rivedremo il "Ballo del Qua Qua". Anche perché vallo a dire al Gladiatore di mettersi il cappellino con il becco arancione e con le mani, appunto, " far quaqua"... Volando psichedelici con le note di Demis Roussos planiamo non su braccia tese, caro Lucio di questi tempi meglio evitarli, ma su palchi arati di note. Sì perché gli agricoltori e i loro trattori restano fuori dall'Ariston aspettando che Amadeus legga un loro comunicato. Anzi, se state scrollando questa eroica diretta di venerdì mattina, scriveteci per farci sapere se dopo l'Aristonello qualcuno ha letto o meno le rivendicazioni degli amici contadini. Se invece è ancora giovedì preparatevi a entrare in campo, sta per iniziare un'altra grande serata del Festival della Canzone Italiana. Ah, signora, ha controllato le pantofole a suo marito? Mi raccomando, niente pubblicità occulta...

Russell Crowe la prima volta da "italiano" in tv

"Un ascolano vero" per citare il grande Toto Cutugno. Russell Crowe ha ricevuto infatti la cittadinanza onoraria di Ascoli Piceno, insieme alla maglia della squadra di calcio della città e una scatola di olive ascolane. «Sono arrivato in albergo e ho chiesto al cuoco di cucinarle. Perfetto!». Durante il collegamento con il Tg1, l'attore australiano ha confessato di amare in particolare una canzone: «Sarà perché ti amo...» dei Ricchi e Poveri. Chissà se stasera la canterà insieme al gruppo italiano

