Ryder Cup 2023, 10 curiosità sull'evento a Roma: taxi a 75 euro e magliette a 150. E gli stranieri hanno una guida con le parole italiane

Trecentomila persone, 50mila al giorno. Sono gli spettatori che questa settimana (fino a domenica 1 ottobre) arriveranno al Marco Simone Golf Club, a Guidonia, per assistere alla Ryder Cup: non un semplice torneo di golf. Ma il terzo evento più importante del mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di Calcio. Roma, quest'anno, fa da cornice a un evento globale. Per la realizzazione del villaggio che ospita la Ryder Cup sono state impiegate circa 7mila persone, fra cui spiccano più di mille volontari e la città ne ha beneficiato con alberghi e ristoranti stracolmi. Ecco 10 curiosità sulla sfida tra Europa e Usa di cui tutti parlano.