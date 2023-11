Russia a corto di armi, chieste indietro agli Stati a cui le ha vendute. Gli incontri segreti con Egitto e Pakistan

In evidente stallo con la sua offensiva in Ucraina, la Russia sta cercando di recuperare parte delle armi che in passato ha esportato in Paesi come il Pakistan, l'Egitto, la Bielorussia e il Brasile. Secondo alcuni funzionari citati dalle fonti informate del Wall Street Journal, dallo scorso aprile il Cremlino avrebbe chiesto al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi di restituire più di un centinaio di motori degli elicotteri russi di cui Mosca ha bisogno per la sua guerra contro l'Ucraina.

Israeliani in fuga da Hamas si rifugiano a Cipro, a 40' di volo: già arrivati in 16mila. E il governo si prepara in caso di escalation