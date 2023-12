Rischi geopolitici 2024: le due guerre (Ucraina-Russia e Israele-Hamas), la sfida Trump-Biden e l'inflazione. Cinquanta Paesi al voto

Sarà un 2024 ricco di rischi geopolitici per l'economia mondiale. Le guerre in Ucraina e nel Medio Oriente, con Gaza bombardata senza sosta, e 50 Paesi che andranno al voto con conseguenze economiche importanti, spiega un'analisi del New York Times. Eventuali vittorie dei populisti potrebbero spingere i governi a strette sugli scambi commerciali, sugli investimenti esteri e sull'immigrazione. Fra gli appuntamenti elettorali più importanti c'è il voto in India, l'economia mondiale a crescita più veloce e quella che si compete con la Cina il titolo di hub manifatturiero globale. Le elezioni americane sono comunque le più significative a livello economico. Il loro impatto sarà notevole sulle prospettive della crescita mondiale, che resta in molti angoli del mondo lenta. La buona notizia arriva però dall'inflazione: dopo anni di volata, la corsa dei prezzi è rallentata e le banche centrali potrebbero iniziare a ridurre i tassi di interesse, spingendo così gli investimenti.