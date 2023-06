Re Carlo affida al "maggiordomo silenzioso" Paul Whybrew il diario nascosto della regina Elisabetta: tra i documenti segreti anche gli incontri con Lady D

Paul Whybrew, conosciuto come «il maggiardomo silenzioso», è stato incaricato dal re Carlo in persona per selezionare e custodire le pagine del diario segreto della regina Elisabetta e documenti classificati come «top secret».«Tall Paul», chiamato così per la sua altezza di quasi due metri, ha lavorato per la madre del re per 44 anni: ragion per cui la fiducia, da parte della famiglia reale, è massima.

Ma chi è il capo dei maggiordomi reali e quali sono i segreti dell'ex Regina?