Re Carlo incoronazione, chi sono gli invitati? Harry, Mattarella, Macron, le mogli di Biden e Zelensky: la lista ufficiale

Sono circa 2mila gli invitati alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III e della Regina Camilla nell'Abbazia di Westminster. Dal figlio ribelle Harry ad ospiti istituzionali come il presidente francese Emmanuel Macron e quello italiano Sergio Mattarella, fino alla first lady americana Jill Biden, ma anche volontari di associazioni della società civile. Non si conoscono tutti i nomi e vi è attesa per sapere se vi saranno anche celebrità del mondo della cultura e dello spettacolo.