Le guardie reali inglesi svenute per il caldo, i soldati hanno delle regole per «cadere in maniera elegante»

Le guardie di Carlo III d'Inghilterra hanno tra le uniformi più caratteristiche al mondo. L'outfit non è stato realizzato per avere una funzione estetica ma pratica. Uniformi che però hanno creato non pochi problemi. Nelle ultime ore, il principe William, si è congratulato con le truppe per aver svolto un ottimo lavoro durante le prove finali in vista del Trooping the Colour della prossima settimana «nonostante le difficili condizioni». Tutto questo soprattutto perché tre soldati sono svenuti per il troppo caldo a Londra.