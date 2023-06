Carlo e Camilla, primo Royal Ascot da sovrani: la regina sfoggia la spilla di Elisabetta II

Royal Ascot al via: la corsa di cavalli purosangue, uno degli eventi sportivi (e mondani) più importanti d'Inghilterra, è partita oggi con la partecipazione di Carlo III, per la prima volta in veste di sovrano regnante, e Camilla che per l'occasione ha sfoggiato una spilla tutt'altro che sconosciuta agli esperti reali.

La regina, in bianco, ha infatti esibito la Courtauld Thomson Scallop-Shell appartenuta prima alla regina madre e poi a Elisabetta II, la sua defunta suocera: il gioiello a forma di conchiglia è composto da un'unica perla con fili di diamanti di diversa lunghezza.

La storia

La spilla porta il nome del nobile da cui fu progettata: Lord Courtauld-Thomson, figlio di un famoso inventore scozzese, è stato regalato alla Regina madre da sua sorella, Winifred Speranza Thomson, nel lontano 1944.

E lei lo indossò, tra l'altro, al suo centesimo compleanno, prima di lasciarla in eredità alla figlia Elisabetta II nel 2002. Anche quest'ultima scelse la spilla per diverse occasioni speciali, come l'inaugurazione della statua dedicata a sua madre e il matrimonio di Zara Phillips con Mike Tindall.

L'evento

Il Royal Ascot è universalmente noto come "l'evento in cui tutti sfoggiano cappelli strani". Per le signore infatti è obbligatorio indossare un cappello e negli anni la tradizionale corsa è diventata l'occasione per fare a gara di copricapi originali. Fiori ed enormi farfalle, piume multicolore e chi più ne ha più ne metta: le ospiti si sbizzarriscono sicure di finire immortalate su tabloid e riviste.

Sovrani e cavalli

Mentre Camilla, come la Regina Elisabetta, nutre un'autentica passione per le corse dei cavalli, Carlo III non è mai stato un fan del genere, tant'è che ha passato la gestione delle scuderie alla moglie che si sta facendo aiutare dallo stesso collaboratore della defunta regina: John Warren.