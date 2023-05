Re Carlo incoronazione, stasera il concerto a Windsor: cantanti, orario, dove vederlo e ospiti vip: tutto quello che c'è da sapere

Se l’incoronazione di Re Carlo III nell’Abbazia di Westmister è stato il momento più solenne degli ultimi decenni, il concerto al castello di Windsor è l’evento musicale più atteso dell’anno. Grandi nomi di portata internazionale animeranno il palco allestito nel vasto parco del castello reale, dove oggi, domenica 7 maggio – a partire dalle ore 20 (21 ora italiana) e per oltre due ore – si terrà lo show più spettacolare della storia del Regno Unito. Da Katy Perry ai Take That, Andrea Bocelli e la storica mascotte dei britannici, Winny The Pooh: ci saranno tutte le star che contano. O forse quasi tutte, visto qualche rifiuti eccellente incassato dalla Casa Reale. Ecco cosa c’è da sapere sul live show dell’Incoronazione.

Re Carlo incoronazione, Charlotte e Louise, le giovani principesse Windsor e le damigelle "old" di Camilla: chi c'era sul balcone reale

Welcome to day 2️⃣ of the Coronation Weekend!



🍰 Neighbours and communities will come together to share food and fun at the #CoronationBigLunch



🎶 Tonight, a special #CoronationConcert will be staged and broadcast live at Windsor Castle by the BBC