Domenica 7 Maggio 2023, 07:26 - Ultimo aggiornamento: 07:57

Molti sognavano di vedere lei, ieri, sul trono all'abbazia di Westminster: Kate Middleton, la futura regina. Si dice che Carlo si sia spesso innervosito perché, in varie occasioni, la principessa del Galles gli abbia rubato la scena (destino che condivide con la compianta Diana). Nel giorno dell'incoronazione non è stata da meno. Regale e impeccabile. Soprattutto per la scelta di un royal look dall'alto valore simbolico e sono molti i sudditi che l'hanno già definita "The real queen", la vera regina. È per lei e William che batteva il cuore del Regno Unito e del Commonswealth ieri. Lui in alta uniforme, leggermente commosso dal bacio al padre, mentre lei sembrava una dea scesa dall'Olimpo (e con mini-me al seguito, la figlia Charlotte).

Harry, la frase detta (al marito della principessa Eugenia) durante l'incoronazione di re Carlo: è giallo



Gli orecchini di Diana



La Principessa del Galles ha infatti scelto la tradizione optando per un abito avorio, colore da sempre utilizzato per l'incoronazione delle regine. L'abito di Alexander McQueen, stilista molto amato da Kate che lo scelse anche per il giorno delle sue nozze, era celato dal mantello lungo blu, che svelava maniche adornate da importanti ricami preziosi, i quattro fiori delle nazioni d'origine: rosa inglese, cardo scozzese, narciso gallese e trifoglio irlandese. Ma quello che è saltato all'occhio sono stati gli omaggi che la futura regina, spesso paragonata per lo stile all'amatissima Diana, ha voluto fare sfoggiando un set di orecchini di perle e diamanti regalati proprio a Lady D prima del suo matrimonio con il principe Carlo nel 1981. Gli orecchini, realizzati da Collingwood, segnano un commovente passaggio di consegne da una principessa del Galles all'altra. Erano i preferiti di Diana e sono stati sfoggiati in diverse occasioni. Li indossava anche con l'abito nero aderente, diventato famoso come il "Revenge dress", alla festa di Vanity Fair nel 1994. Ma Kate ha reso omaggio anche alla defunta regina indossando la collana con festone di Giorgio VI, che fu un regalo del re proprio per sua figlia, l'allora principessa Elisabetta. E' composta da 105 diamanti sciolti che erano di riserva a Garrard, conservati in sacchetti contrassegnati con la "C" per Corona nel caso in cui un monarca avesse voluto estendere una collana o migliorare una tiara. Si diceva che la regina Mary, la nonna della regina, usasse regolarmente questo servizio.



La principessa Charlotte



Niente tiara. Kate ha scelto di coordinare il suo look con la piccola Charlotte. A partire dal copricapo in argento, con cristalli e ricami di foglie. Un richiamo al mondo naturale tanto amato dal nuovo re che, per la sua incoronazione, ha voluto richiami a fiori e piante ovunque. Bianco come quello della mamma anche l'abito della principessina, sormontato da un cappa.

Le dame "old" di Camilla



Anche la (vera) regina Camilla ha voluto onorare Elisabetta. La sua prima veste è stata un dejà-vu per i fan della Corona, perché la stessa cappa fu indossata da Elisabetta II 70 anni fa, durante la sua cerimonia d'incoronazione. Sotto Camilla ha sfoggiato un abito bianco firmato Bruce Oldfield lungo fino a terra (forse un po' troppo lungo) impreziosito da ricami d'oro e d'argento, tra cui spiccavano margherite e nontiscordardimé, in omaggio all'amore, del re e della regina consorte, per la natura. Menzione d'onore alle sue damigelle, la sorella Annabel Elliot e Lady Lansdowne. Rispettivamente 74 e 68 anni: perfetti cloni della nuova Regina (quantomeno vanno tutte dallo stesso parrucchiere). Più che coronate, teste cotonate.

Tiare vietate



In rottura con una tradizione che durava da 900 anni, il re Carlo ha aggiunto tra gli invitati tutti i reali d'Europa, aprendo così la porta a una scintillante parata di re, regine, principi e principesse di tutto il mondo. Il dress code imposto dalla casa reale è stato però rigoroso. Una scelta non di moda, ma politica: in linea con i tempi e con la volontà di snellire la monarchia, re Carlo ha voluto infatti evitare sfarzi inutili. Per gli uomini tight grigio o blu, per le donne un abito da giorno che coprisse le ginocchia, con maniche almeno fino al gomito e spalle coperte. Immancabili cappelli, guanti, scarpe chiuse e calze. Abolite, invece, tiare ed ermellini (persino quello di Carlo era ecologico), sostituite da eleganti cappelli fascinator e fiori tra i capelli. Così, tra tight, abiti bon-ton e cappellini originali, gli invitati si sono sfidati a colpi di stile, facendo trionfare i colori pastello e l'eleganza.

Una delle più belle del reame, la regina Rania di Giordania, è arrivata insieme al marito Abdullah II. Rania ha scelto come nuance il giallo pallidissimo, sfoggiando un abito couture Tamara Ralph stretto fino al ginocchio, cappello e veletta, una clutch Bottega Veneta e Jimmy Choo bianche. La regina di Spagna, Letizia Ortiz ha optato invece per una gonna longuette e giacca con ricami floreali in rosa acceso, forse un po' troppo acceso. L'effetto è stato quello di una barbie (anche se molto elegante). Decisamente sotto tono Charlene di Monaco, arrivata sotto braccio con il marito Alberto, nonostante le voci che negli ultimi tempi davano il loro matrimonio finito. La principessa Charlene ha sfoggiato un tailleur gonna color crema con stola annessa e un cappellino triste almeno quanto il suo sorriso. Dal giorno del matrimonio della sorella Kate, Pippa Middleton non sbaglia un colpo: anche ieri ha incanta to con un abito blazer giallo di Claire Mischevani. Applausi anche per Lady Louise Windsor, la figlia 19enne del principe Edoardo e Sophie, stretta in un lungo abito bianco con stampa floreale.



Le first ladies



Tra gli esponenti di stato, si sono fatte notare Lady Jill Biden accompagnata dalla nipote, la 21enne Finnegan Biden, che hanno scelto un look coordinato, azzurro e giallo, che richiamavano volontariamente i colori dell'Ucraina. Mentre Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino, ha sfoggiato un look verde salvia light, con soprabito e abito ton sur ton. Tra gli invitati anche Brigitte Macron, première dame francese, che ha varcato le porte di Westminister a braccetto del marito e presidente Emmanuel Macron. Radiosa in un total look color cipria, non era tra gli ospiti attesi. Katy Perry, che canterà oggi al concerto che si terrà a Windsor, ha rispettato alla lettera il dress code rendendo omaggio alla moda inglese con un abito al ginocchio e bustier scollato di Vivienne Westwood, abbinato a guanti e a blazer avvitato. La peggiore? Cherie Blair, tempestata di strass e con scarpe metal, a metà tra il mago di Oz e Michael Jackson.