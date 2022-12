Carlo III, i primi (difficili) 100 giorni da re tra le accuse di Harry e Meghan: «Situazione triste, ma lui ama molto suo figlio»

Venerdì 15 dicembre Carlo III compie i suoi primi 100 giorni da re. Dopo avere aspettato 74 anni prima di salire al trono, il nuovo monarca si è trovato a dover affrontare non pochi problemi (familiari e non). A partire dall'affaire Harry, Meghan e la serie Netflix. Una vera e propria bomba per la Royal Family. E dire che il giorno dopo la morte della regina, Carlo si era rivolto alla nazione armato di tutte le buone intenzioni. Mescolando il personale e il monarchico, aveva parlato del suo "profondo dolore" per morte della madre, la regina Elisabetta, chiarendo che i suoi giorni come principe attivista erano finiti. Aveva persino allungato un ramoscello d'ulivo, parlando del suo «amore per Harry e Meghan mentre continuano a costruire le loro vite all'estero». Tentativo - a quanto pare - fallito. Non è insolito (soprattutto per i reali d'Inghilterra) che scoppino dispute familiari che ribollono da tempo. Tuttavia è la prima volta che affari privati vengano trasformati in una serie tv vista da milioni di persone, completa di affermazioni scottanti, immagini melodrammatiche di come sia «venire dati in pasto ai lupi" e accuse secondo cui "loro", chiunque essi siano, mentono per proteggere un fratello (William) ma non sono disposti a dire la verità per proteggerne un altro (Harry).

Carlo troppo irascibile?

L'8 settembre il principe Carlo era a Dumfries House, la sede della Prince's Foundation nell'Ayrshire, quando arrivò la notizia che i medici della regina erano preoccupati per la sua salute. Volò a Balmoral per stare con lei quando morì quel pomeriggio.Poco più di 24 ore dopo la sua morte, in un discorso accuratamente realizzato registrato nel salotto blu di Buckingham Palace, rese omaggio alla sua "cara mamma" dicendo agli spettatori: «Condivido quel senso di perdita», rinnovando la sua «promessa di servizio per tutta la vita». Si impegnò a “sostenere i principi costituzionali al centro della nostra nazione” riconoscendo che “non sarebbe stato più possibile dedicare così tanto tempo ed energie agli enti di beneficenza e alle questioni a cui tengo così profondamente». Un discorso perfetto che ha spiegato che tipo di re sarebbe diventato.

Nella settimana successiva alla morte di sua madre, il re ha partecipato a quella che avrebbe potuto essere concepita come una sfida difficilissima: intraprendere, all'età di 73 anni, un nuovo lavoro, che guarda caso è uno dei più osservati al mondo, e che implica correre in ogni angolo del regno. E così ha fatto. Ha viaggiato dalla Scozia a Londra il giorno dopo la morte di sua madre, poi tre giorni dopo è tornato a Edimburgo, dove lui ei suoi fratelli hanno vegliato intorno alla bara della regina nella cattedrale di St Giles. È volato in Irlanda del Nord per un servizio funebre, poi è tornato a Londra, dove ha camminato dietro la bara di Elisabetta mentre veniva portata nella Westminster Hall. Successivamente ha visitato il Galles e tra i suoi eventi prima del funerale c'è stato un incontro con leader religiosi di diverse religioni. Ma proprio in quei giorni concitati, due gaffe (ovviamente riprese in diretta tv) hanno portato alla luce un lato del suo carattere. Due video che sono diventati virali. In uno Carlo sembrava irritato e faceva cenno petulante agli aiutanti di rimuovere un vassoio per dargli spazio per firmare un documento. Poi, quando una penna si è rotta mentre stava firmando un libro dei visitatori al castello di Hillsborough, si è lamentato: «Non posso sopportare questa dannata cosa». Cose da poco conto, dirà qualcuno, non per un re che - come Elsabetta insegna - deve essere sempre imperturbabile. Bedell Smith, autore di "Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life", afferma che quella è stata una prova che il re a volte perde la pazienza. «Giorgio V, Giorgio VI, Edoardo VII e la regina Vittoria erano tutti noti per il carattere irascibile. E, naturalmente, abbiamo subito pensato tutti che sua madre non si comportasse così. "Era sempre imperturbabile».

Il lancio di uova



La conferenza sul clima Cop 27 ha presentato per lui una potenziale trappola. Sia Truss che Rishi Sunak hanno consigliato al re di non andare. Il mondo intero sapeva che un uomo che ha parlato del riscaldamento globale per decenni sarebbe stato disperato di partecipare, ma nessun accenno di fastidio è stato notatodagli assistenti di Palace o dai suoi confidenti. «Ha dimostrato che se questo è ciò che consiglia il primo ministro, lo accetterà», dice Brandreth. "Non c'è stato alcun clamore dietro le quinte." Come principe, dice Bedell Smith, poteva essere un provocatore e un imprenditore. Ora no. "Sembra aver fatto pace con le restrizioni imposte a un monarca».

In un paio di visite gli è stato lanciato un uovo o due. "Dato il prezzo delle uova, è un gesto piuttosto stravagante", afferma Brandreth, che lo contestualizza. "La regina Vittoria ha dovuto subire questo genere di cose."

Il razzismo a corte

Molto più preoccupante per Buckingham Palace sono state le dimissioni, dopo più di 60 anni, di Lady Susan Hussey, in seguito ai commenti a Ngozi Fulani, amministratrice delegata nera dell'organizzazione benefica Sistah Space, che includevano frasi come: "Da dove vieni davvero?" L'incidente ha riaperto il dibattito sul razzismo reale iniziato con l'intervista di Harry e Meghan con Oprah Winfrey.

Tecnicamente Hussey si è dimessa, ma la rapidità della sua partenza e la dichiarazione del Palazzo secondo cui i commenti erano "inaccettabili e profondamente deplorevoli" hanno mostrato quanto seriamente il re abbia preso l'incidente e quanto fosse desideroso che non fosse citato come prova di un problema più ampio nella sua famiglia.

Come Principe di Galles aveva sfoggiato quell'acciaio quando aveva svolto un ruolo decisivo nel persuadere la Regina che il Principe Andrea avrebbe dovuto dimettersi dai doveri reali per le accuse di abusi sessuali di Virginia Giuffre. Questo mese il parlamento ha approvato la legge sui consiglieri di stato, che inserisce la principessa reale e il conte di Wessex nel gruppo di coloro che possono sostituire il re. Riempiono il vuoto lasciato dal duca di York e dal duca di Sussex dopo che si sono ritirati dai doveri reali.

La serie Netflix

Netflix ha un ruolo incombente sui primi 100 giorni di Carlo da re. Prima con The Crown. Nell'ultima serie, incentrata sul crollo del matrimonio del Principe e della Principessa di Galles, gli sceneggiatori hanno dimostrato di essere molto Team Diana. Ma forse il re è meno preoccupato del possibile effetto sulla sua reputazione rispetto a chiunque altro. Quando Dominic West, che interpreta Charles, si è offerto di dimettersi da ambasciatore del Prince's Trust a causa di un potenziale conflitto di interessi, il segretario privato di Charles gli ha effettivamente detto: "Fai quello che ti pare, sei un attore".

La serie di documentari , in cui siamo invitati a stare al passo con Haz e Meg, o H e M, è invece del tutto più personale e, potenzialmente, molto più dolorosa. «Non credo che re Carlo abbia un osso razzista nel suo corpo», dice Bedell Smith - Attraverso le sue organizzazioni di beneficenza ha lavorato in diverse comunità in tutto il regno. Ha viaggiato attraverso il Commonwealth e ha un livello di comfort con persone di tutti i colori e di tutti i credi».

Il rapporto con Harry

Un aiutante di Palazzo afferma che la situazione con Meghan e Harry è "molto triste" ma il re "continua amare entrambi i suoi figli. Il pubblico avrà preso una decisione sul contenuto di questo programma e sul suo tono. Per quanto sia faticoso, non lasceremo che ci distragga dal lavoro che sta facendo. Siamo più interessati a guardare verso l'esterno verso il futuro piuttosto che verso l'interno, verso il passato. Speriamo di poter sfruttare lo slancio dei primi 100 giorni, nonostante i venti contrari che affrontiamo dall'altra parte dell'Atlantico».

Brandreth afferma che il re e la regina si sono esercitati a lungo a superare gli eventi attuali. “La cosa grandiosa dell'essere sulla settantina è che puoi avere una visione lunga. Il vantaggio di essere il Re è che hai molto da fare per tenerti occupato. Li ho visti entrambi un paio di volte in diversi eventi. Sembrano molto rilassati. E se si sono sentiti frustrati per i rumori spenti, sono riusciti a mascherarlo. Sono rumori spenti. Lo spettacolo è andato avanti. Potrebbe essere un'interpretazione ottimistica, ma è vero che l'affare della monarchia è andato avanti inesorabilmente.

I sondaggi e l'incoronazione

La sua valutazione di favore il mese scorso è stata del 54%, in aumento di 11 punti percentuali rispetto a un precedente sondaggio di marzo. La sua incoronazione a maggio potrebbe dare un ulteriore impulso al suo rating. Il servizio non sarà snellito, come alcuni hanno riferito, ma sarà più breve dell'incoronazione di sua madre, presenterà più giovani, donne e membri di minoranze etniche e avrà un'ampia rappresentanza di diverse fedi e persone coinvolte nell'opera di beneficenza di Charles. Ci saranno meno coetanei con l'ermellino, ma l'interesse globale per il funerale della regina ha incoraggiato gli organizzatori a conservare gran parte dello sfarzo. La presenza del Duca e della Duchessa di Sussex potrebbe dipendere da quali ulteriori messaggi Netflix trasmette dalla corte di Montecito.