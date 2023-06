Putin, come riconoscere i sosia? Dalle orecchie al mento fino all'andatura: ecco la guida di Kiev (e il nuovo dettaglio)

I dettagli del viso, dagli occhi al mento. I movimenti, l'atteggiamento, le andature. Come riconoscere i sosia di Putin? Esistono davvero? Secondo Andriy Yusov, portavoce dell'agenzia di intelligence militare ucraina, lo zar è solito utilizzare delle controfigure in determinati eventi. Già nei mesi scorsi sono stati avanzati dubbi sull'autenticità di Putin in contesti pubblici, dalla visita a Mariupol e Kherson, oppure durante un incontro ravvicinato con gli studenti a Mosca. Per l'occasione la Bild pubblicò le immagini che mostrerebbero le differenze tra Putin e i suoi doppi. Il capo dei servizi segreti ucraini Kyryll Budanov, intervistato dal britannico Daily Mail, ne ha contati tre che, dice, «si sono sottoposti a interventi di chirurgia plastica per assomigliare all’originale». Il Cremlino, ovviamente, ha più volte negato le accuse.