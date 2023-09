Cosa vedere stasera in tv? Film, serie e programmi in onda giovedì 21 settembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv? Tanti gli appuntamenti della prima serata di oggi, 21 settembre: tra i numerosi contenuti disponibili spiccano nel prime time Ulisse: il piacere della scoperta e il Grande Fratello.

Teo Mammucari concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle, bufera social sul video di presentazione: «Diseducativo»

Vediamo allora insieme la guida alla programmazione completa delle altre reti: dai palinsesti di Rai, a Mediaset e La7, passando da Tv8 e Nove.

Rai 1 - Ulisse, il Piacere della Scoperta, ore 21.25

“Anna Frank, diario di una ragazza innamorata della vita“. In questa puntata siamo nei luoghi dove Anna è cresciuta ed è stata felice prima che la sua vita cambiasse per sempre. Anna avrebbe voluto studiare e diventare una scrittrice famosa, il destino però ha scelto diversamente. La sua fine beffarda e crudele, a pochi giorni dall’arrivo degli Alleati, consegnerà per sempre Anna alla storia e le pagine del suo diario diventeranno pagine per l’eternità.