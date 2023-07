Prigozhin «curato per un tumore all'addome», la stanza anti-Covid e la dieta rigorosa del capo della Wagner: cosa sappiamo

Dopo quasi tre settimane dalla fine della ribellione di Yevgeny Prigozhin, molti si chiedono ancora come sia stato possibile tutto ciò. La risposta è più semplice di quanto possa sembrare: per decenni Prigozhin, un criminale definito «crudele e fuori controllo», ha violato molte leggi dello stato russo ma non è stato punito per questo. Tutto ciò grazie anche alla partecipazione di Vladimir Putin: i due sono molto amici - o almeno lo erano.