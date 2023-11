Portaerei Eisenhower spiata dai droni iraniani nel Golfo Persico. «Possiamo colpirla con i missili in qualunque momento»

La portaerei USS Dwight D. Eisenhower, inviata in Medio Oriente il mese scorso per dissuadere l’Iran e Hezbollah dall’aprire un secondo fronte contro Israele, è stata posizionata questa settimana nel cuore del Golfo Persico, a soli 100 chilometri (62 miglia) dalla costa costa iraniana. La Eisenhower ha transitato domenica nello Stretto di Hormuz ed è entrata nel Golfo Persico dopo essere salpata dagli Stati Uniti il ​​mese scorso e aver partecipato ad un'importante esercitazione con la portaerei USS Gerald R. Ford nel Mediterraneo orientale. Da lì, ha continuato verso sud attraverso il Mar Rosso e ha attraversato Bab al-Mandab al largo della costa dello Yemen fino al Mar Arabico. In un'immagine satellitare scattata lunedì 27 novembre, si vede l'Eisenhower navigare a 100 chilometri a sud dell'Iran, a circa 120 chilometri a nord-est del Qatar. L'immagine ha catturato anche un aereo che sembrava avvicinarsi per l'atterraggio.