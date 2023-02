Nella notte tra il 27 e il 28 febbraio, nella Federazione Russa si sono verificati contemporaneamente due eventi, che potrebbero essere segni delle nuove capacità delle forze armate ucraine di effettuare attacchi a lungo raggio. In particolare, a Belgorod, tre droni kamikaze si sono «accesi» contemporaneamente: non hanno raggiunto il loro obiettivo e hanno danneggiato solo poche auto e case.

Droni imbottiti di esplosivo hanno attaccato un deposito di petrolio della Rosneft nella regione di Krasnodar. Secondo i rapporti preliminari, le esplosioni sul territorio del deposito di petrolio sono avvenute la scorsa notte. Tre droni hanno danneggiato l'edificio della caldaia accanto al deposito di petrolio di Tuapse.

Nella città di Tuapse, nel Territorio di Krasnodar, che dista più di 430 km dalle postazioni più vicine delle Forze Armate ucraine, si sono verificate esplosioni in un deposito di petrolio piuttosto grande, situato accanto a una raffineria di petrolio. I media locali hanno immediatamente attribuito la colpa delle esplosioni ai droni, mentre i media centrali di Stato si sono limitati a una nota in cui si diceva che «c'erano stati scoppi» e un incendio in una stanza domestica, tutto era sotto controllo, «bastava non farsi prendere dal panico».

L'obiettivo di Belgorod

Per quanto riguarda Belgorod, la situazione dei droni è «più comprensibile», perché la distanza di questa città dal confine è solo di circa 40 km e le Forze Armate dell'Ucraina hanno tecnicamente i mezzi per sparare a questa profondità. Gli Aeromobile a pilotaggio remoto stessi sono già stati avvistati in foto, ma molto probabilmente sono stati convertiti da droni da ricognizione a droni kamikaze.

Tuttavia, il motivo del «cotone» di Tuapse è molto più interessante. La portata è già di almeno 450 km, se si conta in linea retta. Ma perché ciò avvenga, i droni dovrebbero volare attraverso le posizioni di difesa aerea in prima linea, i territori occupati, vicino a tre basi aeree russe attive a Yeysk, Primorsko-Akhtarsk e Krasnodar, e sorvolare le alture della catena del Caucaso.

Dato che la città si trova sul Mar Nero, è possibile ipotizzare che il percorso dei droni kamikaze sia stato molto più lungo e sia stato tracciato dall'area condizionata di Odessa, aggirando la penisola di Crimea, ma in tal caso il raggio di volo potrebbe essere superiore a 800 km.

Tuttavia, questa ipotesi non si concilia con il fatto che un velivolo non identificato si è schiantato nei pressi del villaggio di Novoye in Adighezia.

Il video mostra un velivolo piuttosto grande, che molto probabilmente fa pensare a un arcaico Aeromobile a pilotaggio remoto da ricognizione Tu-141 Strizh convertito in un surrogato di missile da crociera, il che è abbastanza logico per questi attacchi a lungo raggio.

Naturalmente, è impossibile affermare con certezza che questo velivolo fosse nel gruppo con gli altri che hanno attaccato il deposito di petrolio di Tuapse. Perché allora il percorso approssimativo sarebbe stato questo: è possibile che questo drone avesse come obiettivo un altro oggetto, ma in ogni caso questi attacchi a lungo raggio su rotte piuttosto inaspettate sono più che una dimostrazione attiva delle capacità della guerra a distanza.