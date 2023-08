La Polonia si rafforza sempre di più e punta al primato di superpotenza della Nato. Nelle ultime ore, il Ministero della Difesa Nazionale polacco prevede di acquistare 1.000 carri armati K2 dalla Corea del Sud per le sue milizie. L'obiettivo è di creare l'esercito, di terra, più forte d'Europa. A riportare la notizia è il capo del ministero della Difesa polacco Mariusz Blaszczak, secondo il sito d'informazione PAP. La Polonia ha firmato un contratto per la consegna di 180 veicoli, che arriveranno entro il 2025. I primi sono già in servizio con l'esercito polacco.

Polonia nuova superpotenza Nato: record di soldati e armi. Ecco perché Putin ora teme Varsavia. Il Risiko delle alleanze