Patriarcato, femminicidio, sessismo, stalking: il significato di 10 parole per capire la giornata contro la violenza sulle donne

Il caso di Giulia Cecchettin ha dato un senso di urgenza ulteriore rispetto alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In settimana è stato approvato il ddl antiviolenza in Senato ma, anche per il dibattito in corso, si sentono sempre più spesso espressioni come patriarcato, colpevolizzazione della vittima (ma anche tetto di cristallo o cultura del possesso). Parole delle quali, però, non sempre si conosce davvero il significato. Per questo, ecco 10 termini spiegati.