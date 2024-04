Ragazza uccisa ad Aosta, caccia al presunto killer in Francia: è un giovane italiano di origine egiziana

Un giovane italiano di origine egiziana. Sarebbe lui il presunto assassino della ragazza trovata morta nella cappella sconsacrata in Valle D'Aosta. Capelli rasta, carnagione scura, più o meno coetaneo della vittima. Si conoscevano da tempo. I carabinieri hanno seguito le sue tracce fino in Francia in attesa di un mandato di cattura internazionale.

Ragazza morta vicino Aosta, è una 22enne francese. «Dissanguata dopo essere stata accoltellata». I testimoni: «Era con un ragazzo»



La ragazza

Una volta che i carabinieri hanno identificato la vittima, una francese di 22 anni, della zona di Lione, è stato facile arrivare a lui.



Gli avvertimenti degli amici

Qualcuno degli amici l'aveva messa in guardia, ma lei non aveva dato loro retta. I due avevano iniziano a girare insieme per l'Europa: Austria, Francia, Germania. Fino alla Valle D'Aosta. In paese li avevano subito notati. In quella frazione di La Salle avevano chiesto di luoghi infestati dai fantasmi. E quel borgo disabitato sembrava il posto perfetto. Alla luce di quanto accaduto gli inquirenti non escludono che il giovane assassino avesse premeditato tutto. Il coltello che avrebbe usato per uccidere potrebbe essere simile a quelli più comuni per chi va montagna. Una coltellata fatale ha colpito le vie respiratorie, una seconda la carotide, una terza l'addome.