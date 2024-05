Pagelle e ascolti tv, top e flop di ieri: vince a mani basse Canale 5, bene anche la Rai, fatica Mario Tozzi

Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di giovedì 17 maggio 2024 ha offerto ai telespettatori film, serie e talk. Ma cosa hanno gradito di più gli italiani? Da “Tutto per mio figlio” su Rai 1 a "Viola come il mare" su Canale 5. Vediamo dunque le pagelle dei top e flop dei programmi tv di ieri sera secondo i dati Auditel.

Viola come il Mare 2, stasera la terza puntata: un test del Dna sconvolge Viola, Demir aspetta un figlio? Anticipazioni, cast e dove è stato girato