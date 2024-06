Gianna Nannini compie 70 anni: chi è la rocker, il coming out, la carriera e il film autobiografico su Netflix

L'età anagrafica non conta. E lo sa bene Gianna Nannini che oggi, venerdì 14 giugno, compie 70 anni, un traguardo raggiunto in splendida forma per la musicista senese. Per lei è stato un anno davvero importante: il duetto all'Ariston nella serata dedicata alle cover, con la giovane Rose Villain, in gara al Festival di Sanremo 2024, con un medley di grandi successi; l'album "Sei nell'anima" pubblicato lo scorso mese di marzo e poi il un film dal medesimo titolo sulla prima parte della sua storia, più o meno fino ai trent'anni, uscito a maggio su Netflix. L'artista è una voce e un'anima senza tempo e in occasione delle sue settanta candeline ripercorriamo la vita di una parte di storia della musica italiana.

Gianna Nannini: «Sono sempre stata attaccata ma ho vissuto guidata dall'istinto»