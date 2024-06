Gli alieni vivono già sulla Terra? Lo strano studio dei professori di Harvard, cosa c'è di vero (e cosa non torna)

Degli esseri intelligenti potrebbero essere nascosti sulla Terra. Un'ipotesi forse immaginosa, ma è proprio questo ciò che riporta uno studio redatto da ricercatori dell'Human Florishing Program dell'Università di Harvard. Secondo l'articolo, alcuni degli avvistamenti di fenomeni aerei non identificati, UAP (che un tempo venivano chiamati UFO) potrebbero essere attribuiti a criptoterrestri cioè «esseri intelligenti nascosti sulla Terra (per esempio nel sottosuolo) o nel suo circondario (la Luna, giusto per fare un esempio).

L'obiettivo dello studio sarebbe quello di spiegare il fenomeno degli UAP con una nuova terza classe minoritaria di ipotesi: una spiegazione terrestre non convenzionale, che si pone al di fuori delle altre due principali di spiegazione, quella terrestre convenzionale (ad esempio, la tecnologia creata dall'uomo) e una quella extraterrestre (cioè civiltà avanzate provenienti da altre parti del cosmo). Ma leggendo l'articolo nella sua integrità, sorgono i primi dubbi sulla veridicità di quanto riportato. E quindi viene spontaneo domandarsi: si tratta di tangibili realtà o solo di ipotesi fantasiose? Per rispondere, occorre analizzare il testo dell'articolo

