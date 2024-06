Gigi D'Alessio, stasera su Rai 1 il concerto "Uno come te": da Geolier ad Alessandra Amoroso e ci sarà anche il figlio (Lda), ospiti e scaletta

Direttamente dal cuore della sua città, torna e si rinnova il grande show estivo con Gigi D'Alessio.

Tim Summer Hits 2024, top e flop seconda serata: Mahmood protagonista, Fiorella Mannoia e Michele Bravi spoilerano il feat, la gaffe di Ghali

Dopo il successo del 2022 per i 30 anni di carriera e quello dell'anno scorso, con i 5 sold out, stasera in tv, giovedì 13 giugno dalle 21.30 su Rai1 e su Rai Radio2 va in onda “Gigi - Uno come te- L'emozione continua”, uno speciale televisivo che mette insieme le prime due date della serie di concerti che il cantautore napoletano sta tenendo in Piazza del Plebiscito a Napoli con tanti ospiti illustri.