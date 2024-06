Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (giovedì 13 giugno): Marina convince Roberto a non denunciare Raffaele

Torna stasera in tv Un Posto al Sole. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni ufficiali e i dettagli su cosa succederà oggi, giovedì 13 giugno. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera

Marina, con un ultimatum, è riuscita a convincere Roberto di rinunciare a denunciare Raffaele per l’aggressione subita. La notizia viene accolta con sollievo sia da parte di Raffaele che dalla sua famiglia. Diego e Ida, nel frattempo, affrontano i primi, necessari passi, per vedere riconosciuti i diritti di lei come madre di Tommaso. Ferri, però, non intende rinunciare alla custodia del bambino e ha una sua strategia.