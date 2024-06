Un Joe Biden visibilmente distratto si è allontanato dagli altri leader del G7 in corso a Borgo Egnazia , in Puglia durante l'esibizione paracadutistica della Brigata "Folgore" dell'Esercito Italiano. Il presidente americano è stato poi "recuperato" dalla premier Giorgia Maloni che lo ha riportato in gruppo. (LaPresse)