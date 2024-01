Emmy 2024, look pagelle: Sabrina Impacciatore salvata dal sarto (7), Simona Tabasco floreale (8,5), Selena Gomez e le 450mila paillettes (9)

Un red carpet colorato quello degli Emmy awards 2024, i premi della tv che quest'anno si sono fatti attendere a causa degli scioperi a Hollywood. Brillano le star che sfoggiano abiti sartoriali, alcuni molto scenici. E sul tappeto rosso sfila anche un po' di Italia con Simona Tabasco e Sabrina Impacciatore, diventate famose oltreoceano per "The White Lotus". Ecco i look che abbiamo visto sfilare.