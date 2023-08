Michelle Obama «presidente degli Stati Uniti», ecco come potrebbe vincere su Trump

Chi succederà a Joe Biden? Michele Obama, non una suggestione ma un'ipotesi che va sempre più prendendo forza. È quanto riporta il giornale inglese Telegraph, citando una conversazione tra una propria fonte e un politico straniero. Dal discorso tra i due è emerso che l'attuale presidente non sarà il candidato democratico nel 2024 (anche per evidenti motivi d'età). Biden si ritirerà prima delle primarie. E a quel punto potrebbe essere l'occasione per la moglie dell'ex presidente Usa.

Trump in tribunale per l'assalto a Capitol Hill si dichiara non colpevole: «È una persecuzione». Prossima udienza il 28 agosto