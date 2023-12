Meteo, arriva la tempesta del solstizio poi caldo anomalo a Natale con l'anticiclone: Italia spaccata in due

Meteo, sarà un caldo Natale. Secondo le previsioni di oggi, protagonista delle feste natalizie sarà l'anticiclone delle Azzorre e le temperature sopra la media del periodo. Ma attenzione al vento della tempesta del solstizio che dalla serata di oggi inizierà a soffiare sull'Italia, in modo via via più intenso e dai quadranti settentrionali. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma che lo scontro tra due titani meteorologici, un Ciclone Polare centrato sulla Danimarca e l'anticiclone delle Azzorre esteso fin sul Portogallo, causerà venti di tempesta sull'Europa centrale in rapida diffusione verso le Alpi e poi verso le nostre regioni anche di pianura.

