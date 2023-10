Meloni sapeva dei fuorionda di Giambruno (e ne aveva parlato con Pier Silvio Berlusconi). Avances e sessismo, così è saltato il tappo

A via della Scrofa, quartier generale di Fratelli d’Italia, dove fervono i preparativi per la festa del primo anno di governo domani al teatro Brancaccio, smorzano i toni su caso Giambruno: «Ma quale guerra di Mediaset-Forza Italia contro Meloni e contro di noi! Non c’è nessuna guerra perché nessuno ora ha la forza di combattere Giorgia e certo non conviene alla famiglia del Cavaliere ai vertici azzurri di scatenare il putiferio».