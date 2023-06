Maturità 2023 prima prova, WhatsApp la traccia più scelta nelle città italiane: flop Quasimodo e Moravia

É finita da poche ore la prima prova degli esami di maturità 2023, un'annata che ha segnato il ritorno all'esame "classico" (3 prove scritte + orale), dopo la parentesi della pandemia. Gli studenti, quindi, oggi hanno affrontato la prima prova scritta: quella di italiano. La traccia più scelta è stata quella dell'articolo di Marco Belpoliti: "Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp". Molti si sono lamentati per la presenza di Moravia e Quasimodo, non affrontati da molti insegnanti durante l'anno scolastico. Vediamo come è andata nelle varie città italiane.