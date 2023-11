Classe costretta a ripetere l'orale della Maturità per un'irregolarità (segnalata da una mamma). I ragazzi: «È un incubo»

Dover rifare l'esame di maturità è da sempre una delle preoccupazioni più grandi di tutti gli ex studenti. Ma se per molti è solo una paura o un incubo ricorrente, per alcuni studenti di una classe siciliana è diventato realtà. A causa di alcune irregolarità, undici ragazzi del liceo scientifico Galileo Galilei di Spadafora, nel Messinese, dovranno infatti ripetere la tanto temuta prova.

La vicenda

Tutto è nato dalla denuncia presentata dai genitori di una studentessa della 5A del liceo scientifico Galileo Galilei di Spadafora, nel Messinese. La ragazza avrebbe infatti segnalato all'ufficio scolastico regionale delle irregolarità nell'esame di Stato.

Come spiegato dai genitori, la figlia avrebbe preso un voto più basso dei compagni poiché a differenza loro non avrebbe ricevuto il messaggio con cui una professoressa della commissione dava loro suggerimenti sugli argomenti delle domande d'esame. Dopo le dovute verifiche, l'ufficio scolastico ha quindi accertato la presenza di irregolarità, annullando così le prove e annunciando che gli studenti sarebbero dovuti tornare nuovamente davanti alla commissione quattro mesi dopo. Un fatto, questo, che ha ovviamente scatenato il putiferio, considerando anche che molti di loro si sono già iscritti all'università o hanno cambiato città. Inutile il ricorso al tar di Catania, con i giudici che hanno dato loro torto.

L'esame

Secondo quanto riportato dall'Ansa, ieri sarebbero quindi iniziati i nuovi esami di maturità, che continueranno anche oggi e domani. Tra gli esaminati, anche la ragazza che ha denunciato l'episodio. Scossi e stressati gli studenti, così come anche i loro genitori: «Ora cercherò di concentrarmi sul mio percorso di studi e di dimenticare questo terribile sogno che considereremo come una delle cose della nostra vita da non ricordare», dice Jolanda, appena dopo la conclusione del suo secondo esame. «Ora - prosegue - continuerò con il conservatorio e il percorso di studi che mi sono scelta». Una sua compagna, Giulia, parla di «un periodo stressante: per mesi ho pensato all'eventualità di dover rifare l'esame, ed è accaduto», mentre il padre della studentessa sottolinea «l'assurdità dell'accaduto. Una situazione che ha creato molto nervosismo per le ragazze ma anche per noi genitori».