Maturità, buona la prima: studenti distesi dopo la prova di italiano

Sono iniziati gli esami di Maturità del 2022. In provincia di Frosinone, il fatidico momento è toccato a più di 4500 studentesse e studenti. Al liceo scientifico “Francesco Severi” del capoluogo, ad esempio, prima dello scoccare delle 8 e 30, orario d’inizio della prima prova di italiano, erano in molti i ragazzi radunati nell’ampio cortile del liceo frusinate. Una moltitudine di emozioni diverse era dipinta sui volti dei ragazzi. C’era chi si mostrava disteso, confidandoci di esser maggiormente preoccupato dalla seconda prova di oggi, chi si mostrava, invece, più in ansia e preoccupato per l’esame orale, che inizia la settimana prossima, ma un po’ anche per la prima prova di italiano.