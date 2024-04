Quanti figli ha Mario Biondi? Quando si è sposato? E quante mogli ha? Continua a far parlare di sé l'artista catanese che ha dieci figli da quattro donne diverse (l'ultima, Lua, è nata pochi giorni fa), come rivelato in un'intervista al Messaggero. Ma anche la carriera ha una parte importante, con il nuovo singolo uscito il 18 aprile. Scopriamo qualcosa in più sul musicista.

Mario Biondi: «Sono dieci volte papà, ma non vedo più una figlia di 9 anni: la madre non vuole. La svolta? Fu con la Bbc»