Marco Mazzoli, chi è il conduttore radiofonico all'Isola dei Famosi: lo Zoo di 105 e la vita a Miami

Marco Mazzoli, conduttore radiofonico e fondatore de Lo Zoo di 105, programma radiofonico di Radio 105, è uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2023 – reality show condotto da Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi – in onda da lunedì 17 aprile. Mazzoli sbarca a Cayo Cochinos, in Honduras in coppia col collega Paolo Noise.