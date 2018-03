Serena Grandi, 60 anni con la storica nemica Corinne Clery. E si "contendono" l'ex di Ivana Trump

Festa in stile "la Grande Bellezza" per Serena Grandi che ha festeggiato i suoi 60 anni in compagnia della nemica storica Corinne Clery. A riunire le due prime donne Beatrice Iannozzi, proprietaria del Jackie'o, lo storico locale della Dolce Vita. Le due sono arrivate a braccetto nella discoteca di via Boncompagni a due passi da via Veneto, immortalate negli scatti del re dei paparazzi Rino Barillari.



Sembrano lontanti i tempi in cui litigavano al Grande Fratello vip. Serena Grandi è stata sposata con Giuseppe Ercole, dal quale ha avuto un figlio, Edoardo. Dopo la fine del loro amore, Ercole ebbe una lunga storia d'amore con Corinne Clery. Da qui, la gelosia tra le due dive. Acqua passata.

Fiumi di champagne, risate e balli scatenati. E ora sembrano contendersi (per gioco) un altro uomo: il bel Rossano Rubicondi, ex marito di Ivana Trump.

Martedì 27 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA