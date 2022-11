Più aiuti per le famiglie numerose e taglio del cuneo fiscale di 3 punti (dai 2 attuali) per i redditi fino a 35 mila euro lordi l’anno. Sono alcune novità della manovra. Dal quarto figlio in poi, l’assegno unico sarà aumentato di 100 euro al mese. Una cifra forfettaria che si aggiunge ai 100 che già oggi vengono erogati come maggiorazione dell’aiuto. Insomma, ogni mese le famiglie con quattro minori, riceveranno 200 euro oltre all’assegno unico. Per dare un’idea, una famiglia con un Isee di 15 mila euro e 4 figli, percepirà un aiuto di 1.190 euro. Se l’Isee è di 25 mila euro, si scende a 886. Per le famiglie che non presentano l’Isee, la somma sarà di 430 euro. La maggiorazione prevista anche con figli gemelli. Nel provvedimento ancora in fase di limatura dovrebbe entrare anche un fondo da 68 milioni l’anno per il potenziamento dei centri estivi.