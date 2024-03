Luca Argentero: «Io e Santamaria rivali, Ozpetek mi scelse grazie a un sogno. I fan mi fanno i grattini durante le foto»

Luca Argentero è stato ospite dell'ultimo episodio del podcast di Gianluca Gazzoli Passa dal BSMT. L'attore si è raccontato tra vita privata e vita di set e ha parlato, ovviamente, del grande successo dovuto alla fiction di Rai 1, Doc-Nelle tue mani che terminerà giovedì 7 marzo. La serie televisiva, che segue le vicende del dottor Andrea Fanti, Doc appunto, e di tutti i suoi colleghi medici, ha conquistato il cuore del pubblico italiano che non si perde una puntata. La scorsa settimana, Argentero ha ringraziato i suoi fan con una storia Instagram che riportava i dati incredibili raccolti durante la messa in onda di Doc: 27% di share, più di 5 milioni di telespettatori. L'attore è molto grato ai suoi fan che omaggia sempre con dediche e pensieri ma, a volte, gli è successo di ritrovarsi in situazioni alquanto imbarazzanti.