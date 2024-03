Lolita Lobosco, stasera in tv la serie con Luisa Ranieri: anticipazioni e trama della terza puntata

Torna stasera su Rai 1 "Le indagini di Lolita Lobosco", la fiction amatissima dai telespettatori con protagonista Luisa Ranieri. Dopo il successo delle prime due puntate della terza stagione andrà in onda oggi, lunedì 18 marzo, il terzo episodio, intitolato "Terrarossa". Vediamo dunque le anticipazioni.

Boss in Incongnito, stasera l'ultima puntata: Max Giusti arriva alla Sedima Fashion Hub, l'azienda abruzzese leader dei jeans. Le anticipazioni

Lolita Lobosco, le anticipazioni di stasera

La vicequestora di Bari è alle prese con il suicidio di una giovane imprenditrice agricola, che tuttavia non la convince. La vittima emerge come figura intraprendente e progressista, disturbante per chi temeva il suo impatto nel contesto agricolo.

Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: «sarà una carneficina». Eliminati, finalisti e sondaggi: Anita rischia grosso

La trama

Il terzo episodio, ricco di suspense ed emotività, introduce un momento cruciale per Lolita, in cui una persona a lei molto cara si trova in grave pericolo di vita. In questa fase critica, Lolita si trova a fronteggiare non solo gli enigmi investigativi, ma anche la complessità delle relazioni personali. Lolita prende bruscamente le distanze da Leon . Tra i due è stato colpo di fulmine ed è scattato un bacio ma ora la vicequestora farà un passo indietro. Intanto Angelo ha un’intuizione inaspettata e ritorna prepotentemente nella vita di Lolita.

Un posto al Sole, le anticipazioni di stasera (lunedì 18 marzo): Manuela scopre la verità su Irene

Il cast

Moltissimi gli attori che hanno preso parte alla terza stagione della fiction:

Luisa Ranieri è Lolita Lobosco;

Daniele Pecci è Leon;

Jacopo Cullin è Lello Esposizio;

Giovanni Ludeno è Antonio Forte;

Bianca Nappi è Marietta;

Mario Squeglia è Angelo;

Lunetta Savino è Nunzia;

Maurizio Donadoni è Trifone;

Giulia Fiume è Carmela Lobosco;

Camilla Diana è Caterina;

Claudia Lerro è Porzia;

Daniela Virgilio è Beatrice Cavalli;

Donata Frisini è Santa:

Francesco De Vito è il Professor Introna;

Aldo Ottombrino è Petresine;

Vincenzo De Michele è l'agente Scivittaro:

Gian Piero Rotoli è l'agente Silente;

Giovanni Trombetta è l'agente Calopresti;

Vanni Bramati è Calogero Avitabile;

Nunzia Schiano è Andreina;

Nini Bruschetta è il Questore Jacovella.