Luisa Ranieri e Luca Argentero come Sofia Loren e Marcello Mastroianni? Lucherini: «Prima devono conoscersi e sul set si devono innamorare»

Luisa Ranieri e Luca Argentero come Sofia Loren e Marcello Mastroianni? Dopo il successo di Lolita Lobosco e di Doc, il pubblico li vorrebbe vedere recitare insieme. Proprio come i due grandi, indimenticabili attori.

A Di Più, Enrico Lucherini, il press agent delle stelle, uno dei padri della “dolce vita” romana quando Hollywood si affacciava sulle rive del Tevere. Per Lucherini è tutto fin troppo chiaro: «La gente non è cretina, ha capito che Luisa e Luca sarebbero perfetti per recitare insieme, e dirò che hanno le carte in regola per essere i nuovi Sofia Loren e Marcello Mastroianni, gli eredi di una coppia leggendaria».

Enrico Lucherini, ricorda il settimanale diretto da Osvaldo Orlandini, conosce la Loren come le sue tasche, e conosceva altrettanto bene il grande Marcello Mastroianni, scomparso nel 1996.

Insieme hanno girato 14 film. "Il primo, Cuori sul mare: Sofia aveva solo sedici anni e recitava ancora con il nome Scicolone e Marcello ne aveva ventisei. E l’ultimo Prêt-à-porter, diretti da Robert Altman, del 1994".

I tempi (andati) che potrebbero tornare

«Tempi che potrebbero tornare con Luca Argentero e Luisa Ranieri, insieme. Tra l’altro ci tengo a dire che conosco molto bene Luca, ho contribuito io a lanciarlo nel mondo della recitazione, perché curavo l’ufficio stampa dei suoi primi film. In Saturno contro del grandissimo Ferzan Ozpetek, Luca si è laureato come attore».

Non conosce benissimo invece Luisa Ranieri ma di lei ha un giudizio molto chiaro: «È cresciuta oltre le mie aspettative, adesso è davvero la numero uno». Oggi il press agent delle stelle li vedremme bene insieme «nel rifacimento di Filumena Marturano, la celebre commedia di Eduardo De Filippo che Vittorio De Sica portò al cinema nel 1964, con il film Matrimonio all’italiana, interpretato in maniera magistrale da Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Ecco, Luca e Luisa sarebbero perfetti in quei panni. Ma certo, sarebbe bello vederli anche in una fiction nuova di zecca, magari un giallo...».

Ma c'è un'altra condizione fondamentale perché la coppia funzioni: «C'è bisogno che nel racconto cinematografico finiscano anche per innamorarsi. Inconsciamente è proprio questo che la gente cerca». Ma non solo: «Per funzionare sul set, Luca e Luisa dovrebbero frequentarsi anche fuori, diventare amici. Il successo sarebbe garantito».