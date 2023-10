Leonor di Borbone compie 18 anni e giura sulla Costituzione: chi è la (futura) regina di Spagna, dalla formazione militare al fidanzato "borghese"

La principessa di Asturia, Leonor di Borbone, è ufficialmente l'erede al trono di Spagna. La primogenita di re Filippo VI e della regina Letizia, che ha compiuto 18 anni proprio oggi, ha giurato fedeltà alla Costituzione spagnola nell'emiciclo del Congresso davanti alle Corti decretando in un giorno storico per la giovane democrazia spagnola. «Sono molto consapevole del mio dovere e delle mie responsabilità», ha dichiarato. Elegantissima in un tailleur pantalone bianco, accompagnata dalla sorella e dai genitori, è apparsa molto emozionata. Sarà la prima regina spagnola in 150 anni, seconda donna in assoluto a salire sul trono dai tempi dell'unificazione della nazione: prima di lei solo Isabella II, che ha regnato dal 1833 to 1868.