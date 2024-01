Leonor di Borbone, il debutto in uniforme: insieme ai genitori Felipe e Letizia per la "Pascua militar"

La principessa Leonor di Borbone, figlia di re Felipe e Letizia di Spagna, ha fatto il suo debutto in uniforme per la Pascua Militar, cerimonia del giorno dell'Epifania a Madrid. Leonor, uniforme militare grigio scuro e capelli legati in uno strettissimo chignon, è apparsa a suo agio mentre faceva gli onori militari insieme ai genitori.

Dallo scorso settembre l'erede al trono di Spagna frequenta l'accademia militare di Saragoza, dove la sua formazione durerà tre anni.