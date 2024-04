Mercoledì 3 Aprile 2024, 17:33

La principessa Leonor di Borbone è alle prese con il suo primo viaggio da sola. L'erede al trono di Spagna, 18 anni, ha scelto New York come meta probabilmente, dicono i tabloid, per raggiungere un "amico molto speciale". Il ragazzo in questione si chiama Gabriel Giacomelli, ha 19 anni e i due si sono conosciuti durante il periodo di studi all'UWC Atlantic college nel Regno Unito. La loro amicizia (perché solo di questo si tratta, pare) è diventata talmente forte che Gabriel ha partecipato al viaggio della famiglia reale per la Settimana santa del 2022, e anche al 70esimo compleanno di Paloma Rocasolano, nonna materna di Leonor.

Leonor e Gabriel, l'amicizia speciale

Le fonti però diconno alla rivista Hola! che tra i due non c'è una storia sentimentale. Il che non ha impedito alla stampa internazionale di ricamare sulla vita privata dell'erede al trono: ad esempio la rivista tedesca Bunte ha pubblicato alcuni dettagli sul ragazzo in questione. La sua famiglia è originaria di San Paolo, in Brasile, ma metà della sua vita la ha trascorsa a New York.

Gabriel è il secondo fidanzato attribuito alla principessa Leonor: il suo primo amore sarebbe stato il calciatore Gavi, centrocampista del Barcellona. Ma pare ci sia poco di vero: semplicemente il calciatore aveva consegnato al re Felipe una sua maglia autografata da donare alla figlia. Che forse non era nemmeno Leonor, ma sua sorella Sofia, appassioanta di calcio.