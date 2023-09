Kosovo, terroristi attaccano un monastero: alta tensione con la Serbia. Perché rischia di scoppiare una guerra

Cosa sta succedendo in Kosovo? L'esplosione di violenza è «la diretta e immediata conseguenza» della volontà del primo ministro Albin Kurti di «provocare un conflitto ed eliminare i serbi dal territorio della regione». Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova citata dall'agenzia Ria Novosti. Kurti, aggiunge la portavoce, cerca di fare pressione sulla Serbia per costringerla a riconoscere l'indipendenza del Kosovo in un «costante gioco con il fuoco che, come vediamo, porta l'intera regione dei Balcani su un baratro pericoloso».

